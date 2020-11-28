В Новом Осколе прошла онлайн-встреча с чемпионом мира по гиревому спорту Сергеем Меркулиным. Фото с сайта Совета муниципальных образований Белгородской области

Новооскольский Центр молодежных инициатив и управление Физической культуры администрации муниципалитета организовали встречу чемпиона мира Сергея Меркулина с молодыми поклонниками гиревого спорта. Беседа получилась насыщенной. Сергей Меркулин рассказал о своем спортивном пути от первых тренировок до побед в чемпионатах мира.

Встреча прошла в читальном зале Центральной библиотеки города, трансляция велась в Интернете. Ее модератором стал директор спортивной школы «Оскол», тренер отделения по гиревому спорту Константин Ермаков.

Зрители получили возможность задать вопросы и выслушать ответы в прямом эфире. Событие вызвало большой интерес не только у белгородцев, но и у жителей других регионов, трансляцию просмотрели тысячи человек.