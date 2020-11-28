Житель Старого Оскола украл бытовой техники на 50 тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

В дежурную часть УМВД России по Старому Осколу обратилась 21-летняя местная жительница. Она сдавала квартиру в аренду, а после выселения квартирантов обнаружила смену замка и пропажу имущества на 50 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Ему светит до 5 лет лишения свободы.

В съемной квартире жила бывшая жена подозреваемого с детьми. Имея ключи, мужчина иногда приходил к ним в гости. После выселения семьи из квартиры он проник в жилище и похитил бытовую технику — холодильник, стиральную машину, пылесос, электрический обогреватель, а также электрический триммер. Потом поменял в квартире замок и скрылся.

Чужое имущество мужчина продал. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. Сотрудники полиции изъяли часть похищенного.

Следственным управлением УМВД России по Старому Осколу возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.