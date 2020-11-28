Комплексное благоустройство дворов завершено в Алексеевке. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

В Алексеевке закончились работы по благоустройству дворов и общественных пространств. Тротуарная плитка, новый асфальт на пешеходных тротуарах, креативные скамейки, современное освещение, детские игровые зоны - все это теперь радует глаза алексеевцев.

Модернизация дворов и общественных пространств проведена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы на запланированных в 2020 году 11 объектах выполнены в полном объеме.

Вчера представители общественности осмотрели благоустроенные объекты. Алексеевцы отметили, что городское пространство стало более комфортным и привлекательным.