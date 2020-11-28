Губкинский мотокросс нуждается в поддержке из бюджета Белгородской области

Губкинский мотокросс ищет поддержки из бюджета Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

При поддержке отдела молодежной политики администрации Губкинского городского округа в этом году подает заявку общественная организация «Спортивно – технический клуб «ГУБКИН 31». Соискатель - проект «Развитие технического вида спорта (мотоспорт) и технических навыков у детей и подростков на территории Губкинского городского округа «Мое увлечение - мотокросс». Прием заявок на конкурс на предоставление субсидии некоммерческим организациям из бюджета Белгородской области скоро закончится.

Финансовую поддержку получат некоммерческие организации, имеющие социально ориентированное направление, согласно тематике грантовых направлений.

Главные цели проекта - пропаганда здорового образа жизни, популяризация и развитие мотоспорта на территории округа.