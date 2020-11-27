Выходные в Белгородской области будут дождливыми. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В предстоящие выходные жителей Белгородской области ожидает теплая погода с дождями. В ночь с пятницы на субботу температура воздуха опустится до +4 градусов по Цельсию, а днем прогреется до +6 градусов. Утром и вечером возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 29 ноября, ночью дождь продолжится, прогнозируют синоптики. Температура воздуха также будет достаточно высокой как для конца осени: +6 градусов ночью и столько же днем. Легкий ветер не испортит осеннего настроения.

А вот со вторника зима таки прогонит осень и снова начнутся заморозки.