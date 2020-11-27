В Белгородской области ужесточили ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Фото: "КП" Архив

Новые ограничительные меры, которые ввели в Белгородской области, связаны с неблагополучной эпидемической ситуацией в регионе. Как отмечала замгубернатора Наталия Зубарева, в октябре статистика зафиксировала прирост общей смертности, при этом почти половина всех летальных исходов – это люди старшего возраста. В связи с этим белгородцы старше 65 лет должны уйти на самоизоляцию на 28 дней (с 24 ноября), не исключено, что эта мера будет продлена. Развлекательные заведения и общепит – не будут работать с 23.00 до 6.00.

Отмечается, что для работающих белгородцев старше 65 лет предусмотрена выплата больничного листа. Для тех, кто находится на самоизоляции, рекомендовано ограничить контакты с окружающими, выходить только в ближайшие аптеку, магазин и на прогулку около дома.