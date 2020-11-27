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В Белгороде школьников не переводят на дистанционку из-за ОРВИ

В 7 классах на дистанционном обучении обнаружен COVID-19
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде не переводят на дистанционку из-за ОРВИ.

В Белгороде не переводят на дистанционку из-за ОРВИ.

Фото: Архив "КП"

Сегодня в Белгороде в режиме дистанционного обучения находится 7 классов на основании постановления Роспотребнадзора. Там обнаружили учащихся с подтвержденным диагнозом COVID-19. Переводов на дистанционку по ОРВИ и гриппу из-за одновременного отсутствия в классе или образовательном учреждении 20% и более детей в Белгороде нет.

Об этом белгородцев проинформировал мэр Белгорода Юрий Галдун на своей странице Вконтакте. «Приказ об этом в случае эпидемиологической необходимости издаст директор школы. Дистанционное обучение для своего ребенка возможно по заявлению родителей, которые должны организовать учебное место дома», - отметил градоначальник.

Образование