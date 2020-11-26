В Старом Осколе появилась лаборатория для обработки тестов на COVID-19

В Старом Осколе открыта лаборатория для обработки тестов на COVID-19. Фото со страницы ВКонтакте Александра Сергиенко

Новая лаборатория для обработки тестов на коронавирусную инфекцию открылась в Старом Осколе. Об этом сообщил мэр города Александр Сергиенко на своей странице ВКонтакте. Это первый в округе автоматизированный диагностический центр клинической иммунологии.

«Ранее анализы раз в сутки отправлялись в Белгород. Теперь, после запуска собственной лаборатории, наши врачи могут оперативнее определять состояние пациента и реагировать на него. Отмечу, что за смену в Старом Осколе будет обрабатываться около 300 тестов», - написал градоначальник.

Пункты забора анализов продолжат работу в трех поликлиниках и ковид-госпитале.