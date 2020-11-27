Кинотеатр под открытым небом открылся в поселке Уразово Белгородчины

В поселке Уразово Белгородчины открылся кинотеатр под открытым небом. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

В Валуйском городском округе в поселке Уразово состоялось торжественное открытие летнего кинотеатра под открытым небом. Старая забытая танцплощадка приобрела новую жизнь. Всего по проекту освоено 625 000 рублей: проведена реконструкция сцены, ремонт и покраска ограждения; установлены скамейки, приобретено специализированное оборудование.

Жители поселка с нетерпением ждали этого события. Теперь у них есть прекрасная возможность смотреть кинофильмы, футбольные матчи, проводить концерты под открытым небом. Правда, придется дождаться тепла.

Такой подарок для уразовцев стал возможным благодаря неравнодушным жителям села, инициативе председателя ТОС «Забава» Анны Слаутиной, поддержке областного и местного бюджетов.