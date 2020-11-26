В Белгороде завершился образовательный проект «Мама-предприниматель». Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

В Белгороде завершился Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель». Его основная цель – помочь женщинам в декретном отпуске или мамам с несовершеннолетними детьми постичь азы ведения бизнеса.

Занятия для мам проходили пять дней. Опытные бизнес-тренеры рассказали, как найти свою нишу и разработать концепцию продукта. Также женщинам разъяснили финансовые и юридические нюансы ведения предпринимательской деятельности.

За пять дней белгородские мамы получили ценный опыт в ведении бизнеса. В финале участницы представили свои бизнес-идеи экспертному жюри. Лучшей стала Елизавета Волобуева. Она получила грант в размере 100 тысяч рублей на запуск производства натуральных полезных сладостей из фруктов.