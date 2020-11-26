Повышение тарифов в общественном транспорте в Белгородской области отменили. Фото: "КП" Архив

На заседании правительства Белгородской области, на котором рассматривался проект закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 — 2023 годов, Департамент строительства и транспорта предложил на 50% повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков с этим не согласился и отменил повышение, сообщает пресс-служба правительства. В частности, Вячеслав Гладков отметил:

- Мы не пойдем на увеличение стоимости, будем искать другие резервы. Считаю, что в достаточно сложной ситуации находятся сейчас люди, и такая нагрузка станет непосильной. Будем решать другими средствами, которые есть в нашем распоряжении без ущерба нашим транспортным предприятиям.

Также во время рассмотрения проекта бюджета врио губернатора предложил пересмотреть план приватизации, сократить расходы на содержание управленческого аппарата и выделить средства на строительство Центра адаптивного спорта.