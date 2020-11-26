Жители Белгородской области смогут взять новогоднее дерево на праздники в аренду. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Взять в аренду хвойное дерево или приобрести его в горшке – такое решение для украшения новогоднего праздника предлагает белгородцам управление лесами области. Всего ведомство запланировало реализовать более 10 тысяч новогодних деревьев. Об акции Елка в горшке» рассказал замначальника управления Игорь Сафонов.

Жители области смогут приобрести новогодние деревья на специальных площадках, сейчас решается, где именно разместятся такие площадки. Белгородцам предложат как голубые ели, так и крымские сосны. Стоимость – в пределах 400 рублей, все будет зависеть от высоты новогоднего дерева.