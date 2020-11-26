26 ноября: в Белгородской области за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 171 жителя

В Белгородской области за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 171 жителя. Фото: "КП" Архив

Как сообщил федеральный штаб 26 ноября, в Белгородской области за минувшие сутки выявлено 171 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии опасным вирусом заболели 15 536 белгородцев. В России за минувшие сутки зарегистрировано 25 487 новых заболевших, от заражения скончались 524 жителя РФ.

У соседей по Центральному Черноземью по-прежнему наибольшее число заражений COVID-19 пришлось на Воронежскую область – за минувшие сутки в регионе заболело 323 воронежца (всего – 33 117). В Орловской области за сутки заразилось 141 орловчан (всего – 15 483), в Курской области – 157 человек (всего – 14 649), в Тамбовской области – 121 (12 710), в Липецкой – 120 (10 736).