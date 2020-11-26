В Белгородской области «Ростелеком» расширил сеть обслуживания клиентов

Платежи за услуги связи теперь принимают в кассах 22 участков АО «Белгородэнергосбыт», расположенных в областном и районных центрах региона. В офисах поставщика электроэнергии принимают также заявки на подключение интернета и видеосервиса Wink, реализуют сим-карты, камеры внутреннего и внешнего видеонаблюдения, ТВ-приставки Wink+, роутеры и умные колонки с голосовым помощником «Маруся».

- Мы заботимся о своих клиентах и поэтому предоставили им еще один удобный способ оплаты наших услуг. Теперь они могут одновременно вносить платежи и за электроэнергию, и за услуги “Ростелекома”, а также получать консультации по сервисам компании, оставлять заявку на подключение или приобрести оборудование. Мы видим, что жители области уже оценили эту возможность и стали активно ею пользоваться, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Заявки на услуги можно оставить также на сайте www.belsbyt.ru в разделе «Маркетплейс» или обратиться в контакт-центр Белгородэнергосбыта по телефону (4722) 23-08-08. Оператор перенаправит заказ исполнителям, и они свяжутся с заявителем.

- Белгородэнергосбыт сегодня – это не только поставщик электроэнергии. В офисах компании наши клиенты могут параллельно решить целый ряд бытовых проблем, например, заказать уборку квартиры, сборку мебели или вызвать сантехника для замены крана. Мы очень рады тому, что благодаря партнерству с Белгородским филиалом “Ростелекома" нашим потребителям стал доступен широкий спектр новых предложений от крупнейшего провайдера цифровых услуг в России, - подчеркнул Иван Кузнецов, начальник отдела развития дополнительных услуг АО «Белгородэнергосбыт».