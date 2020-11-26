Члены белгородского правительства будут ездить в районы, где заболеваемость коронавирусом выше среднеобластного

Вячеслав Гладков дал поручение членам правительства регулярно выезжать в районы, где заболеваемость коронавирусом выше среднеобластного. Фото: "КП" Архив

Вячеслав Гладков, который временно исполняет обязанности губернатора области, поручил членам правительства региона, курирующим те территории, где уровень заболеваемости выше среднеобластного, регулярно совершать в них мониторинговые выезды. В частности во время проведения очередного совещания, посвященного вопросам распространения COVID-19, врио губернатора сказал:

- У нас члены правительства области закреплены за территориями. Все, кто курирует муниципалитеты, которые находятся в «красной зоне», в субботу и воскресенье выезжают на территорию. Нужен личный контроль. Разобраться, как проходит профилактическая работа, дезинфекция, как мы контролируем выполнение режима самоизоляции для людей старше 65 лет, масочного режима, есть ли контроль со стороны муниципальных образований. Мне очень важно, чтобы вместе с главами и главными врачами ЦРБ вы рассмотрели, по каким причинам идет рост заболеваний, не связанных с ковидом.

Отметим, что для выездов департамент здравоохранения подготовит специальный чек-лист. В нам будут отражены главные моменты, которые требуют проверки и дополнительного контроля со стороны правительства региона.