Белгородцы услышат музыку Бетховена и Шуберта в исполнении известных солистов

Фото пресс-службы Белгородской филармонии.

27 ноября в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт в рамках проекта Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

Симфоническим оркестром Белгородской филармонии в этот вечер будет дирижировать Алексей Рубин (Москва). Дирижер работал со многими российскими оркестрами, а также известными солистами — Борисом Березовским, Денисом Мацуевым, Айленом Притчиным, Александром Раммом и другими.

В этот вечер под управлением маэстро прозвучат Концерт №4 для фортепиано с оркестром соль мажор (Л. Бетховен), Симфония №8 си минор «Неоконченная» (Ф. Шуберт). Солист — лауреат международных конкурсов Лукас Генюшас (фортепиано, Москва). Музыкант входит в плеяду самых ярких российских пианистов молодого поколения, принимал участие в многочисленных международных фестивалях и конкурсах, сотрудничал с Г. Кремером, Ю. Темиркановым, В. Гергиевым, А. Ведерниковым и другими именитыми дирижерами.