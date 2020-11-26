В лесу родилась елочка: как будут охранять ленную красавицу в Белгородской области от браконьеров

Как будут охранять ленную красавицу в Белгородской области от браконьеров. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Охранять лесную красавицу от незаконной вырубки с 1 декабря будут круглосуточно. В Управлении лесами региона сообщают, что на патрулирование выйдут инспекторы, а также полицейские и казаки. Всего на борьбу с браконьерами выйдут 223 человека, которые работают в региональном Управлении лесами. Начальник отдела государственной лесной инспекции и юридического обеспечения Ирина Пустовая подчеркнула, что область малолесная, есть техника, управление справится с поставленной задачей, о чем свидетельствуют цифры и факты - и каждым годом объем незаконных вырубок снижается..

Так что сэкономить или подзаработать любителям незаконной вырубки не получится.