Жительница Белгородской области задолжала по налогам более 357 тысяч рублей

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Чтобы избежать мер принудительного исполнения жительница Нового Оскола оплатила более 357 тысяч рублей, которые она задолжала по налогам в добровольный срок.

Накануне в Новооскольское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступил исполнительный документ о взыскании с местной жительницы задолженности по налоговым платежам. Судебный пристав-исполнитель направил должнице постановление о возбуждении исполнительного производства и разъяснил, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор, размер которого составляет 7% от суммы долга.

Также с целью установления имущественного положения были направлены запросы в регистрирующие и кредитные организации. Когда был получен ответ, что за должницей зарегистрирован автомобиль «Volkswagen Passat», на него наложили арест.

В установленный для добровольного исполнения срок женщина погасила имеющуюся задолженность, что помогло ей избежать мер принудительного взыскания и дополнительных финансовых затрат.