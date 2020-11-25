Материаловеды Белгородского университета вошли в список двух процентов самых цитируемых ученых мира по базе данных Scopus

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

Новые рейтинги, составленные крупнейшим научным издательским домом «Elsevier» совместно с учеными из компании SciTechStrategies и Стэнфордского университета, оценили количество высоко цитируемых ученых в мире. В мировом рейтинге оказалось 707 ученых из РФ, что составляет чуть менее 0,45% от 160 тысяч наиболее цитируемых ученых мира. По базе данных Scopus – это top 2% от общего числа исследователей. Материаловеды Белгородского университета вошли в претпижный список.

В первый рейтинг вошли четверо материаловедов НИУ «БелГУ» – руководитель НИИ материаловедения и инновационных технологий, профессор кафедры материаловедения и нанотехнологий, доктор физико-математических наук Рустам Кайбышев; ведущий научный сотрудник НИИ материаловедения и инновационных технологий, доктор физико-математических наук Андрей Беляков; руководитель лаборатории объемных наноструктурных материалов доктор технических наук профессор Геннадий Салищев; ведущий научный сотрудник НИИ материаловедения и инновационных технологий НИУ «БелГУ», доктор физико-математических наук Сергей Миронов.

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

Ко второму, «стэнфордскому», списку присоединились профессор кафедры материаловедения и нанотехнологий, доктор технических наук Сергей Жеребцов и старший научный сотрудник лаборатории объемных наноструктурных материалов, кандидат технических наук Никита Степанов.