В Старом Осколе отремонтировали детсад с полувековой историей. Фото со страницы Вконтакте Александра Сергиенко

«После капитального ремонта возобновило работу одно из старейших дошкольных учреждений Старого Оскола. Свой полувековой юбилей детский сад №7 «Лесная поляна» встречает обновленным», - сообщил мэр Старого Оскола Александр Сергиенко на своей странице ВКонтакте. В ходе работ выполнена полная замена инженерных сетей, отремонтирована кровля, утеплен фасад, проведена внутренняя отделка помещений.

А в следующем году будет обновлен и подъезд к учебному заведению. Улица Титова включена в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пообещал градоначальник, посетивший отремонтированный детский сад.