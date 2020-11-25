В отдаленных селах Белгородской области энергетики подключают к сетям ФАПы

Филиал построит и реконструирует 1190 метров воздушных линий 0,4 кВ, установит шкафы учета, после чего выполнит фактическую подачу электроэнергии.

«Россети Центр Белгородэнерго» обеспечивает электроснабжение 10 сельских фельдшерско-акушерских пунктов в Белгородской области. Энергетики подключают к сетям ФАПы в селах Старый Хутор и Конопляновка Валуйского района, Холки и Прилепы Чернянского района, Сеймица и х. Калинин Прохоровского района, селе Драгунка Ивнянского района, селах Сажное и Калинино Яковлевского района и селе Калиново Красногвардейского района. Суммарная мощность вводимых медучреждений составляет 234 кВт.

Всего филиал построит и реконструирует 1190 метров воздушных линий 0,4 кВ, установит шкафы учета, после чего выполнит фактическую подачу электроэнергии.

С учетом сложной эпидемиологической обстановки, все работы выполняются со значительным опережением графика, чтобы жители отдаленных сел и деревень как можно скорее смогли получить медицинскую помощь рядом с домом.

В 2020 году энергетики уже обеспечили дополнительной мощностью корпус №1 детской областной больницы, Чернянскую ЦРБ имени П.В. Гапотченко городскую больницу №2 и инфекционную клиническую больницу им. Е.Н. Павловского. К электрическим сетям подключены ФАПы в селах Ивановка (Губкинский район), Селиваново и Карабаново (Валуйский район), Николаевка и Пушкарное (Белгородский район), Призначное (Прохоровский район).

- Все работы по подключению медучреждений к сетям выполняются в приоритетном порядке, в максимально сжатые сроки, - пояснил заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов – Это наша ответственность и наш вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионе.