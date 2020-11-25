25 ноября: в Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 166 случаев заболевания коронавирусом

В Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 166 случаев заболевания коронавирусом. Фото: "КП" Архив

Как сообщает областной штаб 25 ноября, в Белгородской области за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом составило 166 человек, всего с начала пандемии – 15 365. По России за минувшие стуки диагноз COVID-19 подтвержден у 23 675 россиян, от заражения опасным вирусом умерли 507 человек.

У соседей по Центральному Черноземью наибольшее число новых заболеваний коронавирусом пришлось на Воронежскую область – 321 случай (всего с начала пандемии – 32 794). В Орловской области – 143 новых случая заболевания (всего – 15 342), в Курской – 152 (14 492), в Тамбовской – 121 (12 589), в Липецкой – 119 (10 616).