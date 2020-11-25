Тенденции желаний россиян: увеличение доходов, жилье и новая работа

Пандемия корректирует устремления наших соотечественников.

Результаты исследования гласят о пересмотре нашими согражданами планов на следующий год в связи с пандемией.

Цифры, полученные ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», таковы: 45% опрошенных хотят нарастить личные доходы, 37% - увеличить накопления, 29% - найти новую работу, а каждый десятый респондент намерен в новом году взять ипотеку.

Самая высокая доля желающих улучшить свое финансовое положение – на Северном Кавказе, желание увеличить личную финансовую подушку безопасности наиболее сильно выражается у жителей Южного и Северо-Западного федеральных округов. В последнем, кстати, и живет большинство тех, кто считает главной задачей 21-го года найти новое место работы.

Что касается остальных планов, то 26% опрошенных россиян задача на 2021 год – погасить кредит, у 10% - открытие собственного бизнеса. И у почти половины (43%) отмена исполнения желаний: россияне ожидают, что в грядущем году им придется ограничить путешествия и перелеты. Еще 23% предполагают, что будет отложена крупная покупка.

20% россиян настроены пессимистично, собираясь в 2021 году тратить больше денег на медицинские нужды. 16%, наоборот, настроены на светлое будущее: считают, что в новом году обязательно станут богаче.