Белгородские росгвардейцы вновь стали донорами крови

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В рамках бессрочной ведомственной акции «От сердца к сердцу» сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области пополнили банк крови для нужд медучреждений Белгородской области.

Донорская акция состоялась на базе областного Центра переливания крови. Накануне сотрудники прошли медицинский осмотр и сдали необходимые анализы. Среди росгвардейцев, решивших принять участие в акции, есть как опытные доноры, так и те, кто прошли эту процедуру в первые.

Отметим, что донорская акция «От сердца к сердцу» стартовала в Центральном округе Росгвардии еще в апреле, когда в связи с пандемией региональные станции переливания крови стали испытывать нехватку крови и ее компонентов. Тогда сотрудники регионального Управления Росгвардии также поддержали акцию и сдали свою кровь, в которой так нуждались медучреждения. Всего за текущий год, белгородские росгвардейцы пополнили банк крови более чем на 50 литров. Помимо акций военнослужащие и сотрудники Росгвардии сдают кровь и по запросу от службы переливания крови и по индивидуальным календарям доноров.

Сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области лейтенант полиции Евгений сказал:

- Сегодня, я сдаю кровь в первый раз. Хочу внести свой вклад в общее дело, пополнив банк крови, и, возможно, спасти чью-то жизнь.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В целом акцию поддержали уже более трех с половиной тысяч росгвардейцев не только в субъектах Центрального федерального округа, но и в других регионах страны. В общей сложности с начала акции региональные банки крови пополнились более чем на полторы тысячи литров.