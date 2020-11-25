В Белгородском районе обустроили святой источник. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

В Беломестненском сельском поселении провели субботник по благоустройству святого источника. Благодаря проведенным работам купель обрела другой вид: частично заменены пришедшие в негодность лестничные пролеты, перестелен пол, обработаны стены, усовершенствовано дно купальни.

Инициаторами стали работники администрации Беломестненского сельского поселения. Вместе с казачеством они облагородили природную зону и сам источник, освященный во имя Корсунской иконы Божией Матери. Инициативу поддержал и отец Серафим.

Жителям и гостям поселения остается лишь соблюдать чистоту и поддерживать порядок возле святого источника. Об этом сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.