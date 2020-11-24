Хотя аналитики и отмечают, что авторынок начал демонстрировать негативную динамику еще до пандемии.

Автомобильный рынок стал одним из самых серьезно пострадавших от коронавируса секторов экономики. Статистика от Аналитического управления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - Открытие Research - такова: за 10 месяцев 2020 года продажи легковых автомобилей упали на 12,1%. Объем продаж новых автомобилей составил около 1 189 тысяч штук - для сравнения, в 2019 году примерно столько же было продано уже по состоянию сентябрь.

Текущий год, по прогнозу экспертов, должен стать для автопроизводителей и автодилеров переломным. Ожидаемая стагнация рынка и снижение спроса, при которых производители вынуждены были перекладывать свои издержки на потребителей, привела к изменению ценовой политики многих брендов. Плавное восстановление количества продаж прогнозируют в 2021-2022 годах.

По оценкам Открытие Research, автоконцерны, локализовавшие производство автомобилей на территории России, находятся в более стабильном положении по сравнению с импортерами. Сборка машин на российской территории позволяет снижать влияние скачков валютных курсов на конечную стоимость автомобилей, а также минимизировать потери от увеличения сроков поставок части комплектующих на заводы.

Подробности исследования, отчеты и ценовые прогнозы - на портале Открытие Research.