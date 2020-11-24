Рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по рейтингу Банка УРАЛСИБ до «Стабильного»

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По мнению экспертов агентства, данное повышение отражает консервативную структуру активов Банка и умеренную позицию по рискам, что в совокупности с хорошим запасом капитала, позволяет Банку абсорбировать возможные потери, связанные с периодом пандемии, низких цен на нефть и неблагоприятной экономической обстановки.

В апреле 2020 года Fitch, в связи с пандемией, пересматривал прогнозы в сторону снижения по целому ряду российских банков, включая УРАЛСИБ. Теперь, после детального изучения показателей деятельности Банка УРАЛСИБ, прогноз вновь повышен.

Ранее в 2020 году международные рейтинговые агентства подтвердили рейтинг УРАЛСИБа. В апреле текущий рейтинг банка был подтвержден (со «Стабильным» прогнозом) агентством Standard & Poor’s, которое отметило, что запасы капитала и ликвидности позволят Банку УРАЛСИБ противостоять давлению, связанному с замедлением экономической активности в России и нестабильностью на финансовых рынках. Как считают аналитики агентства, банк сможет поддерживать текущий финансовый профиль, несмотря на ужесточение условий операционной деятельности в связи с введением в России карантинных мер и нестабильностью на финансовых рынках. И в октябре 2020 года рейтинг Банка подтвердило агентство рейтинговое агентство Moody’s, отметив, что «Подтверждение рейтинга банка на уровне «В2» с позитивным прогнозом отражает высокий уровень капитала и ликвидности банка, его устойчивую операционную выручку».

Подробную информацию можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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