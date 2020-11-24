Белгородские студенты стали призерами международной игры «Что? Где? Когда?»

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

Состоялся онлайн турнир игры «Что? Где? Когда? (Scientiavinces) – «Знание победит!» среди студентов медицинских колледжей России, Белоруссии и Латвии. Команда медицинского колледжа медицинского института НИУ «БелГУ» заняла почетное 2 место, уступив победителям всего 1 балл.

Игра проводилась на призы врача эпидемиолога-интернационалиста, экс-старшего врача скорой медицинской помощи города Великие Луки (Беларусь), преподавателя Великолукского медицинского колледжа Александра Буркова.

В команде медицинского колледжа участвовали 7 выпускных курсов. Тренировали студентов преподаватели колледжа Маргарита Кащук, Юлия Гончарова и Оксана Грачикова. Была проведена большая подготовительная работа, в результате которой, команда НИУ «БелГУ» продемонстрировала высокий уровень знаний в различных областях медицинских дисциплин.

Каждая команда, участвовавшая в игре, подготовила по 3 вопроса для команд соперников. По результатам турнира «Что? Где? Когда? (Scientiavinces) – «Знание победит!» команда медицинского колледжа медицинского института НИУ «БелГУ» заняла почетное 2 место, уступив победителям всего 1 балл.