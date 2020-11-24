В Валуйках сгорела летняя кухня, в а Белгороде – автомобиль «ГАЗель-Фермер»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Любые нарушения, как правил технической эксплуатации электрооборудования, так и при проведении газосварочных работ, ведут к серьезным последствиям. Так, именно различные нарушения привели к тому, что в Валуйском горокруге В селе Старый Хутор сгорела летняя кухня, а в Белгороде по улице Портовая – автомобиль «ГАЗель-Фермер». Всего за последние дни подразделениям федеральной противопожарной службы Белгородской области пришлось 14 раз выезжать на тушение пожаров в нежилых помещениях: горели сарай, баня, гараж, автомобили и другие объекты.

Так, в Старом Осколе на проспекте Комсомольский полностью сгорел склад. Пожар ликвидировали дежурные караула пожарно-спасательных частей № 7, № 6, № 48, № 10, № 59, пожарной командой ОАО «Старооскольский завод автотракторного электрооборудования». По предварительным данным, к пожару мог привести аварийный режим работы электрооборудования.

Неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов привело к загоранию бани в Старом Осколе по улице Круговая. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей №7 и № 6.

Из-за нарушение правил монтажа электрооборудования сгорел гараж в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. Неосторожное обращение с огнем вызвало пожар в сарае садового общества «Знание» села Шопино Яковлевского городского округа. Пожар ликвидировал дежурный караул пожарно-спасательной части № 36.

Отметим, что выше указаны предполагаемые причины пожаров. В соответствии со ст.144 «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18.12.2001г. органы дознания вправе продлить рассмотрение причин пожара до 10 суток.