У жителя Белгорода транспортные полицейские изъяли наркотическое вещество. Фото: "КП" Архив

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте выявили подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотических средств. 31-летнего местного жителя доставили в дежурную часть. При проведении личного досмотра у мужчины в кармане куртки обнаружили и изъяли сверток изоляционной ленты, внутри свертка обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Мужчина объяснил, что в свертке находится наркотическое вещество, называемое «соль».

Исследования показали, что содержимое пакетика является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона, его масса составила 0,32 грамма.

Отдел дознания Белгородского ЛО МВД России на транспорте возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение и хранение наркотических средств).