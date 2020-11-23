Судебные приставы помогли белгородцу восстановить свои трудовые права

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Судебные приставы Белгородской области исполнили решение суда об изменении основания увольнения работника предприятием по оптовой продаже алкогольной продукции и взыскали компенсацию морального вреда. Накануне работник предприятия, торгующего алкогольной продукцией, не согласился с основаниями его увольнения и подал в суд. Суд принял решение удовлетворить исковое заявление работника и обязал предприятие внести изменения в трудовую книжку, указав иную формулировку увольнения бывшего работника – увольнение в связи с ликвидацией филиала. Также было принято решение изменить дату прекращения трудовых отношений. Кроме того, работодателя обязали выплатить около 46 тысячи рублей компенсации морального вреда.

Исполнительный документ был направлен в Старооскольское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области, где было возбуждено исполнительное производство.

Судебный пристав уведомил руководство предприятия о возбуждении исполнительного производства, вручил требования исполнительного документа, разъяснил меры принудительного исполнения в случае уклонения от исполнения решения суда. Он предупредил об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Когда же руководство не выполнило обязательств в установленный законом добровольный срок, судебный пристав вынес постановление о взыскании с предприятия штрафной санкции в виде исполнительского сбора и обратил взыскания на денежные средства, находящиеся в банках.

В результате принятых судебным приставом мер работодатель изменил основание и дату увольнения, выплатил компенсацию морального вреда, а также исполнительский сбор.