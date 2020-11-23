21-летнему белгородцу грозит срок за интимную связь с несовершеннолетней

1-летнему белгородцу грозит срок за интимную связь с несовершеннолетней. Фото: "КП" Архив

21-летнему белгородцу грозит срок за интимную связь с 14-летней подружкой. Парень регулярно поддерживал половую связь с девочкой. Когда она забеременела, то рассказала обо всем своим родным. Мать узнав о случившимся от дочери, обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Следствие начало проверку. После всех разбирательств молодой 21-летний белгородец может сесть на срок от 3 до 10 лет