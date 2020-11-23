В Белгородской области от заражения коронавирусной инфекцией скончались еще два пациента. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19. Число жертв опасного вируса составило 88 человек с начала пандемии.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, умершие — это жительница Волоконовского района 1965 года рождения и житель Белгорода 1962 года рождения. Оба проходили лечение в областной детской клинической больнице.

Напомним, что по состоянию на 22 ноября, в Белгородской области число заболевших коронавирусом составило 14 872 жителя. За сутки было выявлено 170 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Наибольшее число новых заражений пришлось на Белгород – 60 случаев. В Старооскольком городском округе выявлено 28 новых случаев заражения, в Белгородском районе – 17.