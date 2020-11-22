Погода в Белгороде на следующей неделе порадует потеплением. Фото: Ирина ТАРАСОВА

С завтрашнего дня, 23 ноября, зима, изрядно попугав жителей Белгородчины, немного отступит: воздух станет теплее, а снегопады сменятся дождем.

Начиная с понедельника, дневная температура перейдет в плюс и составит до +4 градусов в четверг по Цельсию. Ночью возможны небольшие морозы до –1.

А вот солнце спрячется: жителей Белгородской области ожидает пасмурная неделя. Возможен небольшой снег, который будет сменяться дождем, а слабый ветер юго-западного направления завершит картину. Хотя в пятницу выглянет солнце.