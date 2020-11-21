Белгородские подшефные курсанты Управления Росгвардии штурмовали вместе со своими наставниками высоту

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Во Всемирный день ребенка представитель Совета Краповых беретов Управления Росгвардии по Белгородской области провел мастер-класс для подшефных курсантов. Военнослужащий регионального Управления Росгвардии капитан Андрей Сушков прибыл в расположение лагеря подшефных курсантов, которые уже несколько дней оттачивают свои навыки на полевом выходе. Росгвардеец рассказал воспитанникам военно-патриотического клуба «Север» имени Героя России ветерана белгородского ОМОН Вячеслава Воробьева об особенностях высотной подготовки, а также объяснил нюансы, которые необходимо знать, чтобы справиться с 3-х дневным полевым выходом.

Капитан Андрей Сушков рассказывал:

- Одним из элементов квалификационного испытания на право ношения крапового берета является и «штурм высотного здания», при этом на испытуемом должна быть и соответствующая экипировка. Именно на этом этапе, как никогда важен отточенный навык высотной подготовки.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

А затем курсанты приступили к отработке своих навыков на практике. Офицер отметил высокий уровень подготовки ребят и пожелал им не останавливаться на достигнутом, всегда стремиться покорять новые вершины.