Дефицит лекарств от COVID-19 в Белгороде ликвидирован. Фото со страницы мэра Белгорода Юрия Галдуна ВКонтакте

В Белгороде удалось ликвидировать дефицит медицинских препаратов для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией, а также другими инфекционными заболеваниями. В этом белгородцев два раза заверил мэр города Юрий Галдун на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

«Повторно подтверждаю наличие препаратов для лечения вирусных инфекций и COVID-19 по определенному перечню в аптеках Белгорода. Их поставки отлажены. Возникающий местами дефицит лекарственных средств быстро восполняется. Необходимый запас есть», - второй раз написал градоначальник 21 ноября. Первая запись датирована 20 ноября.