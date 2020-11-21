Проблемы старооскольцев помогает решать система «Инцидент-менеджмент». Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В администрацию Старооскольского городского округа каждую неделю поступает более 100 обращений жителей из разных социальных сетей. Система «Инцидент-менеджмент» фиксирует проблемные вопросы и позволяет органам власти оперативно реагировать на обращения горожан.

Так в одной из соцсетей появилось сообщение о неисправности наружного освещения в микрорайоне Северный. На аллее возле домов 8 и 9 не работала половина светильников. Гулять вечером стало небезопасно. В подтверждение своих слов автор сообщения приложил видео.

Информация была сразу принята к сведению. Проблема была оперативно решена – через 10 дней администрация округа ответила автору сообщения, что освещение аллеи полностью восстановлено.