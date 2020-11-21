21 ноября: в Белгородской области за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 163 жителей

В Белгородской области за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 163 жителей. Фото: "КП" Архив

Как сообщил федеральный штаб 21 ноября, за последние сутки в Белгородской области диагноз COVID-19 подтвержден у 163 новых заболевших. Всего с начала пандемии в регионе опасным вирусом заболели 14 702 жителя. По России число новых случаев заболевания составило 24 822. От заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки погибли 467 россиян.

По Центральному Черноземью у соседей картина следующая: наибольшее число заражений за минувшие сутки зарегистрировано в Воронежской области – 315 случаев (всего с начала пандемии – 31 525 человек). В Орловской области заболело – 140 человек (всего – 14 634), в Курской области – 155 (13 883), в Тамбовской – 117 (12 111), в Липецкой – 112 (10 152).