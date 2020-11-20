Куда обращаться белгородцам, если участились звонки от коллекторов. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

Федеральная служба судебных приставов России по Белгородской области напоминает, что способы взаимодействия коллекторов с клиентом-должником регулирует федеральный закон. Если действия кредиторов выходят за допустимые рамки, граждане вправе обращаться в надзорный орган - УФССП.

К «законным» способам работы коллекторов относятся личные встречи, телефонные переговоры, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.

В начале разговора коллектор обязан сообщить свои ФИО, данные кредитора и наименование коллекторского агентства, в котором он работает. При этом звонить можно в будни с 8 утра до 10 вечера, в праздники и выходные дни с 9 утра до 8 вечера. Количество телефонных звонков не может превышать 1 в сутки, 2 в неделю и 8 в месяц. Личные встречи можно проводить 1 раз в месяц.

Чтобы обжаловать действия коллекторов необходимо направить заявление в УФССП России по Белгородской области с указанием ФИО, контактных данных, изложить причину обращения и приложить фото-/видео-/аудиоматериалы, скриншоты и детализацию звонков.