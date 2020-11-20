В Белгородской области задержан подозреваемый в дистанционных кражах. Фото: "КП" Архив

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Белгороду во взаимодействии с коллегами из Старого Оскола задержали подозреваемого в совершении дистанционных краж и мошенничеств. Им оказался 29-летний житель Самары, разводивший доверчивых людей по телефону на солидные суммы. Его жертвами стали работники такси и поклонники платной любви.

Сначала от его действий пострадали 32-летняя и 34-летний таксисты Белгорода. Подозреваемый заказал автомобиль якобы для своего руководителя и, связавшись с водителями, сообщил, что поездку оплатит организация. Для перевода денег попросил предоставить банковские реквизиты. Потерпевшие сообщили незнакомцу не только номера своих карт, но и поступившие в СМС-сообщениях коды. В итоге со счета женщины были списаны 10 тысяч рублей, а у мужчины - 19 тысяч рублей.

Используя другую схему, злоумышленник обманул еще двух человек – 38-летнего жителя Белгородской области и 20-летнего жителя Ростова-на-Дону. Они попытались заказать платные интимуслуги по объявлению в Интернете. Имитируя женский голос, злоумышленник по телефону договорился с потерпевшими о встрече и потребовал предоплату. В итоге один из них перевел 8 тысяч рублей, другой 13 тысяч рублей, после чего мошенник исчез.

По этим фактам Следственным управлением УМВД России по Белгороду возбуждены уголовные дела, которые будут объединены в одно производство. Санкции самой тяжелой статьи предусматривают лишение свободы до шести лет.