20 ноября: в Белгородской области за минувшие сутки выявлено 168 новых заболевших коронавирусом

В Белгородской области за минувшие сутки выявлено 168 новых заболевших коронавирусом. Фото: "КП" Архив

Как сообщает федеральный штаб 20 ноября, за последние сутки в белгородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 168 новых заболевших. Всего с начала пандемии в регионе опасным вирусом заболели 14 539 человек. По России число новых случаев заболевания составило 24 318. Жертвами опасной инфекции за прошедшие сутки стали 461 россиян.

У соседей по Центральному Черноземью по числу заболевших «лидирует» Воронежская область – 312 случаев за минувшие сутки (всего с начала пандемии – 31 210 человек). В Орловской области число новых случаев – 139 (всего – 14 634), в Курской области – 151 (13 728), в Тамбовской – 117 (11 994), в Липецкой – 109 (10 040).