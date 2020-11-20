В выходные в Белгородской области местами пройдет небольшой снег, на дорогах - гололедица

В выходные в Белгороде будет небольшой снег и гололедица Фото: Ирина ТАРАСОВА

По данным белгородских синоптиков, в выходные на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки в виде снега, местами мокрого снега. Ночью возможен туман, на дорогах гололедица. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 5-10º мороза, днем от 4º мороза, до 1º тепла.

В Белгороде ночью 6-8º мороза, днем от 1 до 3° мороза. Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает соблюдать меры безопасности: одевайтесь соответственно погоде и будьте осторожны на пешеходных переходах!

Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию, не превышать скоростной режим, избегать резких маневров и пользоваться противотуманными фарами.