В приграничной зоне Белгородской области задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске

Фото пресс-службы Пограничного управления.

В районе населенного пункта Журавлевка Белгородской области 18 ноября 2020 года пограничники выявили и задержали гражданин Российской Федерации 1989 года рождения (при себе имел паспорт, выданный отделом УФМС России по Краснодарскому Краю в Красноармейском районе). Мужчина пересек государственную границу из Украины в Россию в обход установленных пунктов пропуска и мест пересечения. При проверке выяснилось, что задержанный россиянин находится в федеральном розыске как подозреваемый в совершении преступления по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ и скрывшейся от следствия органов дознания УМВД России по Хабаровскому краю.

Руководство Пограничного управления обращается к гражданам с просьбой информировать о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону (4722) 508-515.