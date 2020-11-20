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Врио губернатора Белгородской области заработал за прошлый год почти три с половиной миллиона рублей

Главой региона назначили Вячеслава Гладкова
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября назначили Вячеслава Гладкова. Ранее он занимал должности заместителя председателя правительства Ставропольского края, руководителя аппарата краевого правительства.

За 2019 год Гладков заработал 3 миллиона 427 тысяч. Среди задекларированного имущества, находящегося в собственности, 1/3 квартиры площадью в 60,7 квадратных метров, гараж 75,2 кв.м. и земельный участок 24,9 кв.м. Еще одна квартира в 107,3 квадрата - в пользовании. Среди транспорта, принадлежащего чиновнику, лодка «Фрегат М-320». Супруга Вячеслава Гладкого заработала за прошлый год 1 миллион 707 тысяч рублей.

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