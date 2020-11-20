Врио губернатора Белгородской области заработал за прошлый год почти три с половиной миллиона рублей

Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября назначили Вячеслава Гладкова. Ранее он занимал должности заместителя председателя правительства Ставропольского края, руководителя аппарата краевого правительства.

За 2019 год Гладков заработал 3 миллиона 427 тысяч. Среди задекларированного имущества, находящегося в собственности, 1/3 квартиры площадью в 60,7 квадратных метров, гараж 75,2 кв.м. и земельный участок 24,9 кв.м. Еще одна квартира в 107,3 квадрата - в пользовании. Среди транспорта, принадлежащего чиновнику, лодка «Фрегат М-320». Супруга Вячеслава Гладкого заработала за прошлый год 1 миллион 707 тысяч рублей.

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