В Белгороде пассажиров на «Родине» будут сажать в автобусы по-новому. Фото: "КП" Архив

В Белгороде изменился порядок высадки и посадки пассажиров на остановке «Родина». Об этом побеспокоились в мэрии, заверив, нововведение позволит разгрузить транспортный узел до реконструкции, которая намечена на 2021 год. Помогать не запутаться в посадке-высадке и найти все же тот транспорт, который нужен, белгородцам будут волонтеры и диспетчер.

Городские власти Белгорода также подсчитали, что новая система повысит пропускную способность на этом участке до 15%. При этом все маршруты, которые перевозят белгородцев из центра города в южную часть разделили на две группы. Так, автобусы, которые следуют через улицу Красноармейскую, будут производить посадку и высадку людей на первой платформе. Остальные, которые двигаются через улицу Щорса – на второй.