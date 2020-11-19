Житель Губкинского района задолжал своим четверым несовершеннолетним детям около 300 тысяч рублей

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Житель Губкинского района за неисполнение решения суда о ежемесячной выплате денежных средств на содержание четверых несовершеннолетних детей будет отбывать 100 часов обязательных работ. По решению суда мужчина должен выплачивать 1/10 части всех видов заработка или иного дохода на каждого из детей. Однако никаких действий по уплате алиментов безответственный отец не предпринимал. В итоге задолженность по алиментам составила около 300 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства отец-должник неоднократно предупреждался о последствиях неуплаты алиментов, однако никаких действий со стороны отца предпринято не было.

Чтобы заставить отца уплатить задолженность по алиментам судебный пристав-исполнитель составил в отношении неплательщика протокол об административном правонарушении по ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и направил его на рассмотрение в мировой судебный участок № 1 Губкинского района Белгородской области.

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил отцу в качестве наказания 100 часов обязательных работ.

Отбывать наказание должник будет под контролем судебного пристава. Если мужчина по-прежнему будет уклоняться от исполнения судебного решения о выплате алиментов, в отношении него будет возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ.