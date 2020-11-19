Только в Белгороде за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 50 жителей. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 162 новых пациентов, сообщает областной штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С начала пандемии число заболевших в регионе составило 14 371 жителей. Только в Белгороде за минувшие сутки опасным вирусом заболели 50 человек. Всего же с начала пандемии число заболевших составило 3 592 жителя.

В Старооскольком городском округе число новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 29 человек (всего – 1 980). В Белгородском районе коронавирусом заболели 15 человек (всего 1 586), в Прохоровском районе – 11 человек (всего 481), в Губкинском городском округе – 10 (всего 845), в Грайворонском – 8 (159), в Ивнянском, Алексеевском, Волоконовском – по 5 новых заболевших. Есть заболевшие с в других муниципалитетах области.