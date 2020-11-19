Белгородский университет победил во всероссийском конкурсе «Проектный Олимп - 2020»

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

Отметим, что конкурс «Проектный Олимп» проводился Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации. Его главной миссией являлось выявление лучших практик в области проектного управления. Руководитель проекта Белгородского госуниверситета, проректор по образовательной деятельности Александр Маматов подчеркивает, что в современных условиях вузы должны быть готовы к изменениям, быстро адаптироваться к современным требованиям, повышать результативность деятельности в условиях турбулентности, ориентироваться на запросы потребителей. В частности, он сказал:

– Именно эти задачи стояли перед нами при запуске проекта по созданию студенческого МФЦ.

Руководитель проектного офиса аппарата ректора НИУ «БелГУ» Светлана Гайворонская рассказала, что в результате реализации проекта удалось добиться значительного упрощения более 30 процессов, существенно повысилось удобство получения документов для студентов, до 10 раз сокращено время протекания процессов предоставления услуг. При этом в операционную деятельность всех сотрудников многофункционального центра, оказывающих эти услуги, внедрены инструменты бережливого производства. Светлана Гайворонская, комментируя победу, подчеркнула:

– Главные факторы успеха – поддержка инициативы ректором НИУ «БелГУ», профессором Олегом Полухиным, командная работа, единство целей и системность в их достижении.