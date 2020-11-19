До конца года белгородские энергетики установят современные LED-светильники во всех районах области

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В этом году светодиодные светильники нового поколения появятся во всех районах Белгородской области. Специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» установят в населенных пунктах порядка 300 LED-светильников взамен устаревших натриевых ламп высокого давления (ДНаТ), после чего общее количество светодиодных светоточек в системе наружного освещения региона вырастет до 15 тысяч и составит порядка 7% от совокупного объема.

Часть светодиодных светильников мощностью 180 Вт уже смонтирована в центре Губкина, поселках Ивня, Прохоровка, Красная Яруга, селе Красное, на западном подъезде к городу Короча. В Волоконовке светодиодное освещение заработало на территории средней школы №2.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В ближайшее время LED-светильники будут смонтированы в Новом Осколе на улицах Крылова, Фрунзе, Маяковского и Комунальной, на центральной подъездной автодороге к Бирючу, а также на улице Строителей в Вейделевке.

- Современное светодиодное освещение устанавливаются в районах, где раньше полностью отсутствовало, - пояснил заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. – Оно более естественно и приближенно к дневному, поэтому водители смогут лучше видеть ситуацию на дорогах и пешеходов в темное время суток. К тому же, базовое потребление у таких светильников в 2-2,5 раза меньше, а это значит, что районы смогут экономить до 45% потребляемой электроэнергии.

Первые проекты были реализованы в Белгороде, Валуйках, Грайвороне, Борисовке. Масштабные работы по замене светильников на светодиодные ведутся в текущем году на территории областного центра, Старооскольского городского округа. Значительный объем современных светильников появился вдоль автодорог области, в местах, где раньше освещение полностью отсутствовало.