70 миллионов рублей дополнительно получил Шебекинский округ. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

Шебекинский городской округ Белгородчины в текущем году первым в Центральном федеральном округе выполнил план по ремонту и строительству дорог. Поэтому муниципалитет дополнительно получил около 70 миллионов рублей на ремонт дорог.

На сегодняшний день все работы в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на объектах завершены. Теперь свежему асфальту могут порадоваться жители улиц Докучаева, Дзержинского, Кирова и Свободы в Шебекино, улицы Степной в Александровке, улиц Подгорная и Молодежная в Вознесеновке, улицы Мира в селе Белянка и улицы Садовая в селе Старовщина.